Nove obljube za izboljšanje varnosti prometa ob gradbišču drugega tira

Koper, 1. februarja - Udeleženci gradnje drugega tira so se danes v Kopru pogovarjali predvsem o prometnih težavah, ki jih v okolici gradbišča povzročajo tovornjaki. Da bi očistili ceste blata z gradbišča, so svoje zaveze prevzeli Kolektor, 2TDK in policija, je povedal koordinator sestanka in predsednik koprske županove komisije za drugi tir Marinko Hrvatin.