Vreme: Ponoči in zjutraj se bo ponekod na Primorskem zadrževala nizka oblačnost

Ljubljana, 1. februarja - Zmerno oblačno bo tudi ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji, kjer ni izključena kakšna kaplja dežja. Drugod bo delno jasno, zjutraj je možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 2 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo na severu in ponekod na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Na severovzhodu bodo možne kratkotrajne plohe. Pihal bo veter zahodnih in severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo več jasnine na zahodu Slovenije, na vzhodu pa bo več oblačnosti. V severovzhodni Sloveniji ni izključena kakšna kaplja dežja. V soboto kaže na po večini suho in delno jasno vreme. Pihal bo severni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Naši kraji so na obrobju območja visokega zračnega tlaka, ki se nahaja nad delom zahodne Evrope in Atlantika. V višinah od severozahoda priteka nekoliko toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih severno in zahodno od nas oblačno. Predvsem v krajih severno od nas bodo občasne padavine, v Alpah bo snežilo. Pihal bo veter zahodnih smeri, ob morju šibak veter vzhodnih in severnih smeri. V četrtek bo pretežno oblačno, več jasnine bo v krajih zahodno in južno od nas. V krajih severno in vzhodno od nas bodo občasne padavine. Pihal bo veter zahodnih in severnih smeri.