Koalicija začrtala izhodišča reforme sistema plač v javnem sektorju

Ljubljana, 1. februarja - Koalicijski partnerji so na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju začrtali izhodišča reforme plačnega sistema v javnem sektorju. Reformo bodo začeli na spodnjem delu plačne lestvice in z odpravo plačnih nesorazmerij, v nadaljevanju bodo iskali skupno osnovno za usklajevanje plač, pokojnin in socialnih transferjev, je dejal premier Robert Golob.