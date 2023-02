Svetovni dan mokrišč v znamenju opozoril o nujnosti njihove obnove

Ljubljana, 2. februarja - Danes obeležujemo svetovni dan mokrišč, ki poteka pod sloganom Čas je za obnovo mokrišč!. Kot so poudarili na ministrstvu za naravne vire in prostor, so mokrišča nepogrešljiva za preživetje ljudi in zdrav planet, hkrati pa so trenutno eden najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji, ki je bil močno degradiran in uničen predvsem zaradi dejanj človeka.