Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil več kot dva odstotka

Ljubljana, 1. februarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi sta zaznamovala precejšen promet in občutna rast indeksa. Borzni posredniki so sklenili za skoraj šest milijonov evrov poslov, od tega največ z delnicami Save Re, in sicer za 3,47 milijona evrov. Po prometu so izstopale še delnice Zavarovalnice Triglav, Krke in NLB. Indeks SBI TOP se je zvišal za 2,16 odstotka.