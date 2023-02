Voda v slovenski Istri odslej dražja

Koper, 1. februarja - Od danes v občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran velja nova cena pitne vode. Za gospodinjstva je 15,6 odstotka višja kot doslej, za gospodarstvo pa 25,7 odstotka. Po pojasnilih družbe Rižanski vodovod je to posledica podražitve energentov. Elaborat o oblikovanju cen so v torek potrdili člani sveta občin ustanoviteljic javnega podjetja.