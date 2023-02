Preživnine in nadomestila preživnin se danes zvišujejo

Ljubljana, 1. februarja - Preživnine in nadomestila preživnin so se danes zvišala v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin. Inflacija je bila lani 10,3-odstotna. Preživnine se bodo uskladile v različnih višinah, odvisno od tega, kdaj so bile določene in dogovorjene, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.