V javni obravnavi predlog novega zakona o tržni inšpekciji

Ljubljana, 1. februarja - Zakon o tržni inšpekciji pomembno pripomore k spoštovanju predpisov, toda veljavni je star že več kot 25 let in v tem času se je pokazalo, da bi bilo treba nekatere določbe ukiniti oz. jih dopolniti, druge pa zapisati na novo. Na gospodarskem ministrstvu so tako pripravili predlog novega zakona, komentar je mogoče oddati do 1. marca.