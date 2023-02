Tovornjaka s skoraj povsem obrabljenimi pnevmatikami

Maribor, 1. februarja - Mariborski policisti so v torek obravnavali voznika dveh tovornih vozil, ki zaradi obrabljenih pnevmatik nista izpolnjevala tehničnih pogojev za udeležbo v prometu. Ker so na cestah še vedno zimske razmere, ki s seboj prinašajo dež, meglo, sneg in poledico, bodo tudi v prihodnjih dneh nadzirali ustrezno opremljenost vozil.