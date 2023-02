Antonia Conteja čaka operativni poseg

London, 1. februarja - Glavni trener angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama, Antonio Conte, gre danes na operacijo za odstranitev žolčnika, so sporočili iz londonskega kluba. Zapisali so, da se je 53-letni Italijan "počutil slabo in imel močne bolečine v trebuhu, ki so pokazale, da gre za vnetje žolčnika, zato se je odločil za odstranitev".