V Divači ukradli za 10.000 evrov avtomobilskih delov

Divača, 1. februarja - V Divači je minulo noč nekdo vlomil v poslovni objekt in ukradel več katalizatorjev in različnih drugih avtomobilskih delov, so sporočili s Policijske uprave Koper. Po prvih podatkih je podjetje oškodovano za približno 10.000 evrov, natančnejši znesek bodo ugotovili po opravljeni inventuri. Preiskava se nadaljuje.