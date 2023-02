Blizu tihomorskega otočja Vanuatu izbruhnil podvodni vulkan

Port Vila, 1. februarja - Blizu otoške države Vanuatu v južnem Tihem oceanu je danes izbruhnil podvodni vulkan, ki do sto metrov visoko bruha pepel. Oblasti so ladjam in letalom naročile, naj se izogibajo območju, okoliške prebivalce pa pozvali, naj bodo zaradi možnosti cunamija pozorni na morebitne močnejše eksplozije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.