Velenjska občina tudi letos mladim pomaga rešiti prvi stanovanjski problem

Velenje, 4. februarja - Občina Velenje je mladim tudi letos ponudila možnost sofinanciranja stroškov kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema. V proračunu so za ta namen zagotovili 15.000 evrov. Lani so takšen razpis objavili prvič in subvencijo v skupni višini 14.683 evrov je pridobilo 13 mladih, so sporočili z velenjske občine.