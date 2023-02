Vreme: Delno jasno

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Na severu in severovzhodu se bodo občasno pojavljale rahle padavine. Pihal bo veter zahodnih in severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 4 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo več jasnine na zahodu Slovenije, na vzhodu bo večinoma oblačno, še bodo možne rahle padavine. V soboto kaže na povečini suho in delno jasno vreme. Čez dan bo razmeroma toplo za ta čas.

Vremenska slika: Naši kraji so na obrobju območja visokega zračnega tlaka, ki se nahaja nad delom zahodne Evrope in Atlantika. V višinah od severozahoda priteka nekoliko toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in vzhodno od nas pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine, v Alpah bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo prevladovalo sončno vreme, zjutraj bo še nekaj nizke oblačnosti. V četrtek bo pretežno oblačno, več jasnine bo v krajih zahodno in južno od nas. V krajih severno in vzhodno od nas bodo občasne padavine. Pihal bo veter zahodih in severnih smeri.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden. V četrtek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.