Novinarski sindikati nordijskih držav protestno zapustili mednarodno zvezo

Koebenhavn, 1. februarja - Novinarski sindikati Danske, Norveške, Finske in Islandije so v torek oznanili izstop iz Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) v znak protesta proti politiki te organizacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med drugim IFJ očitajo pomanjkanje transparentnosti in premalo strogo držo do Rusije.