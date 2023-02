Kopitarjevi kralji zapravili priložnost za zmago nad orkani

Raleigh, 1. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v ligi NHL gostovali pri drugi najboljši ekipi lige, Carolina Hurricanes. Kralji so dobro igrali in tekmo po rednem delu končali s 4:4, v podaljšku pa so bili spretnejši orkani, ko je zmagoviti gol 53,8 sekunde pred iztekom dosegel Sebastian Aho.