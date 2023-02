Košarkarji Denverja do 35. zmage, James vse bližje Abdul-Jabbarju

Denver, 1. februarja - Košarkarji Denverja so dosegli 35. zmago v severnoameriški ligi NBA in se utrdili na prvem mestu v zahodni konferenci. Na današnji tekmi so premagali New Orleans s 122:113. Na igrišču sta blestela Srb Nikola Jokić s 26 točkami, 18 skoki in 15 asistencami ter Jamal Murray z 32 točkami, Slovenec Vlatko Čančar po odločitvi trenerja ni igral.