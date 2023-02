Biden v New Yorku predstavil projekt železniškega predora pod reko Hudson

New York, 1. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je v torek v New Yorku predstavil projekt novega železniškega predora pod reko Hudson med New Yorkom in New Jerseyjem. Del sredstev zanj, 292 milijonov dolarjev, bodo zagotovili iz 1,2 milijarde dolarjev vrednega zakona o obnovi ameriške infrastrukture iz leta 2021, ki je eden od dosežkov prvih dveh let Bidnove vlade.