Hazard do konca sezone iz Dortmunda v PSV Eindhoven

Dortmund, 31. januarja - Borussia Dortmund in belgijski reprezentant Thorgan Hazard bosta vsaj za nekaj časa šla po različnih poteh. Nemški prvoligaš je Hazarda, ki ima pogodbo s klubom do leta 2024, do konca sezone posodil nizozemskemu prvoligašu PSV Eindhovnu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.