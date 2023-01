Slovenija med favoriti za najvišja mesta na SP v alpskem smučanju

Ljubljana, 31. januarja - Pred vrati je svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. V Courchevelu za moške in v Meribelu za ženske se bodo najboljši in najboljše od 6. do 19. februarja pomerili za zlate, srebrne in bronaste snežinke. Slovenija se bo v Francijo odpravila z močno ekipo. Prvi imeni slovenske odprave sta Ilka Štuhec in Žan Kranjec, ki napovedujeta boj za kolajni.