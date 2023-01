Iz pripora izpustili Indijca, ki je na letalu uriniral na sopotnico

New Delhi, 31. januarja - Nekdanjega podpredsednika indijskega oddelka ameriške bančne družbe Wells Fargo Shankarja Mishro so danes proti plačilu varščine izpustili iz pripora. Tam je preživel več tednov, saj naj bi novembra lani pijan uriniral na 72-letno sopotnico na letu družbe Air India iz New Yorka v New Delhi. Indijski mediji so zato dogodek poimenovali "peegate".