Lani hitro širjenje napačnih informacij o podnebnih spremembah

Pariz, 5. februarja - V preteklem letu so se na spletu okrepile napačne informacije o podnebnih spremembah, poudarjajo raziskovalci. Na družbenih omrežjih prihaja do zanikanja teh sprememb, objavljene so tudi teorije zarote, ki so se pojavile po ameriških okoljskih reformah in prevzemu Twitterja s strani milijarderja Elona Muska.