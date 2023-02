Posočje želi postati prva ekoregija v Sloveniji

Kobarid, 1. februarja - V Kobaridu so se v torek na regionalnem forumu sešli deležniki ekološkega kmetijstva v gornjem Posočju, kjer želijo razglasiti prvo ekoregijo v Sloveniji. V regiji so pogoji za takšno kmetovanje dobri in številne kmetije so že ekološke. Prihodnje leto bodo tako pripravili prijavo na razpis kmetijskega ministrstva za uvrstitev med ekoregije.