Caterpillar v četrtletju z nižjim dobičkom

New York, 31. januarja - Proizvajalec težke gradbene opreme Caterpillar je v zadnjem lanskem četrtletju kljub povečanju prihodkov znižal dobiček. Družba je namreč vknjižila za 925 milijonov dolarjev slabitev v železniškem segmentu. Težave so povzročali tudi višji stroški, šibkejši dolar pa je negativno vplival zlasti na energetski in prometni sektor.