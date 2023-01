Za državljane Ukrajine, Moldavije in BiH pri pridobivanju nepremičnine v Sloveniji velja vzajemnost

Ljubljana, 31. januarja - Postopki za ugotavljanje vzajemnosti v primerih, ko želijo tujci pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji, od lani veljajo tudi za državljane BiH, Ukrajine in Moldavije. Te so namreč pridobile status države kandidatke za vstop v EU, odtlej pa imajo njihovi državljani to pravico, če obstaja vzajemnost.