V gozdu nad Policijsko akademijo v Tacnu februarja sečnja

Po navodilih ljubljanske območne enote zavoda za gozdove bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti gozdne poti in prometnice, so dodali.

Obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču ter naj upoštevajo opozorila in navodila Zavoda za gozdove Slovenije, lastnika gozda in izvajalcev del. Če se bodo kljub temu podali na območje sečnje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na vrvici.