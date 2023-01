Pirc Musar ob uveljavitvi sprememb družinskega zakonika: Človekove pravice niso ne leve ne desne

Ljubljana, 31. januarja - Človekove pravice niso ne leve ne desne, so univerzalne in jih imamo vsi, je ob današnji uveljavitvi sprememb družinskega zakonika poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Predvsem pa človekove pravice po njenih besedah nikoli niso samoumevne in se je zanje treba boriti vsak dan znova.