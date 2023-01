Ukrajina bo prejela med 120 in 140 zahodnih bojnih tankov

Kijev, 31. januarja - Ukrajina bo od zahodnih zaveznic prejela med 120 in 140 bojnih tankov, je danes dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, pri čemer pa ni navedel časovnega okvira njihove dobave. To je sicer prvič, da je Kijev razkril skupno število tankov, ki so mu jih obljubile zahodne zaveznice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.