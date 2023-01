Levica in Legebitra pozdravili odpravo diskriminacije istospolnih parov

Ljubljana, 31. januarja - Predstavniki Levice in Legebitre so današnji dan označili za poseben, saj so začele veljati spremembe družinskega zakonika, ki izenačujejo istospolne pare z raznospolnimi. Pred družbo je še naloga odprave diskriminacije samskih žensk pri dostopu do oploditve z biomedicinsko pomočjo in diskriminacije transspolnih oseb, so dejali v izjavi za medije.