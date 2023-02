V kinoteki dokumentarni film o migrantih Trst blešči ponoči

Ljubljana, 1. februarja - V Slovenski kinoteki bodo ob 19. uri predvajali italijanski dokumentarni film Trst blešči ponoči o migrantih, ki so med pandemijo covida-19 poskušali priti v Italijo in tam zaprositi za azil, a so jih vrnili na izhodišče v BiH. Projekcijo je pripravil Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.