Socialna zbornica razmišlja o tožbi proti državi zaradi neplačevanja pripravništva

Ljubljana, 31. januarja - Socialna zbornica Slovenije opozarja, da je država po zakonu dolžna plačevati pripravništvo za socialne delavce, česar pa ne počne. Ker so ministrstvo za delo že večkrat opomnili na to, a brez uspeha, razmišljajo, da bi zaradi neplačevanja pripravništva vložili tožbo na sodišču, so povedali na današnjem zajtrku z mediji.