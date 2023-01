NSi pripravljeno interpelacijo zoper ministrico za kulturo Vrečko poslala v sopodpis SDS in manjšinskima poslancema

Ljubljana, 31. januarja - V NSi so po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Interpelacijo so poslali v sopodpis opozicijski SDS in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Odločitev o podpori interpelaciji v NSi pričakujejo do petka.