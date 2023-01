Stoltenberg na Japonskem o enotnem odzivu na grožnje Kitajske in Rusije

Tokio, 31. januarja - Japonska in zveza Nato morata ostati enotni in odločni pri odzivanju na varnostne grožnje, ki jih predstavljajo Kitajska, Severna Koreja in vojna v Ukrajini, je danes med obiskom v Tokiu dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. V luči naraščajočih napetosti v regiji pa namerava Japonska ustanoviti neodvisno predstavništvo za stike z Natom.