Spotify z več kot 200 milijoni naročnikov, a globljo izgubo

Stockholm, 31. januarja - Švedski ponudnik storitve za pretočno predvajanje glasbe Spotify je do konca 2022 naštel 205 milijonov naročnikov, s čimer je presegel pričakovanja. Ne glede na to pa je podjetje lani povečalo čisto izgubo, ki je dosegla 430 milijonov evrov. Analitiki so pričakovali še 11 milijonov evrov slabši rezultat. Prihodki so nanesli 11,7 milijarde evrov.