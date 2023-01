Han o padcu Slovenije na indeksu korupcije: Politika se mora zamisliti

Ljubljana, 31. januarja - Padec Slovenije na indeksu zaznave korupcije po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana ni dober podatek. "Vlada in slovenska politika nasploh se mora zamisliti in narediti vse, da bomo na teh lestvicah višje," je dejal v odzivu na poročilo nevladne mednarodne organizacije Transparency International.