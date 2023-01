Nevladne organizacije in občine lahko kandidate v svete zdravstvenih zavodov predlagajo do 16. februarja

Ljubljana, 31. januarja - Ministrstvo za zdravje poziva občine in nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic, da predlagajo kandidate za predstavnika uporabnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država. Rok za prijavo na poziv, ki so ga objavili 17. januarja, so podaljšali do 16. februarja, je razvidno s spletne strani.