Skupna blagovna znamka slovenske Istre z novo spletno stranjo

Portorož, 31. januarja - Destinacije slovenske Istre nadaljujejo skupno promocijo pod blagovno znamko Love Istria. Danes so predstavile spletno stran www.loveistria.si. Spletna stran v treh korakih (odkrij, doživi in načrtuj) območje predstavlja na enovit način skozi njegove naravne in kulturne danosti ter gastronomske zaklade, so zapisali v sporočilu za javnost.