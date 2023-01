V Sežani dve osebi zlorabili klic na pomoč

Sežana, 31. januarja - Policisti poročajo o zlorabi klica za pomoč. Operater na interventni številki 112 je namreč sprejel klic z napovedjo hujše poškodbe, ki je bil zatem prekinjen. Policisti so ugotovili, da je klic prišel iz enega od motelov v Sežani in da sta klicala moški in ženska, ki sta ponoči popivala ter se klica sploh ne spominjata.