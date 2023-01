Ljubljana, 31. januarja - Vladna reorganizacija ministrstev bo prinesla veliko dobrega gospodarstvu, turizmu in športu, ki so odslej prvič pod isto streho, je prepričan minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Športu želimo vrniti, kar nam daje že vrsto let," je izpostavil na novinarski konferenci in napovedal, da bodo skozi panogo krepili promocijo države.