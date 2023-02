Ob Sotli našteli največ rac mlakaric

Podsreda, 4. februarja - V Kozjanskem parku so januarja izvedli štetje vodnih ptic ob reki Sotli. Tej akciji se pridružujejo že od leta 2012, pozornost pa namenjajo še dvema prebivalcema rek, bobru in vidri. Letošnji rezultati popisa so primerljivi z rezultati prejšnjih let. Najbolj številčna je bila raca mlakarica, sledil je kormoran.