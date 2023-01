Bliža se 17. festival gorniškega filma

Ljubljana, 31. januarja - V Ljubljani, Domžalah, Radovljici in Celju bo med 13. in 18. februarjem potekal 17. festival gorniškega filma, ki ga pripravlja Društvo za gorsko kulturo iz Domžal. Tudi tokrat bo predstavil najnovejšo svetovno gorniško produkcijo. Med 29 filmskimi zgodbami v tekmovalnem programu bodo tudi štiri, ki so jih posneli domači ustvarjalci.