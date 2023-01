Evropske borze uvodoma v negativnem območju

Frankfurt, 31. januarja - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan začele v negativnem območju. Vlagatelji so sicer predvsem v pričakovanju izsledkov dvodnevnega zasedanja ameriške centralne banke (Fed), ki bodo znani v sredo, ter Evropske centralne banke in britanske Bank of England, ki bosta nadaljnjo denarno politiko začrtali v četrtek.