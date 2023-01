Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 31. januarja - Predvsem na severovzhodu bo občasno nekaj oblačnosti. Ponekod bo še pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem nekaj nizke oblačnosti, drugod bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, na Primorskem okoli 0, v zatišnih legah s snežno odejo do -10, najvišje dnevne od 4 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme.

Vremenska slika: Za hladno fronto se nad Alpami in jugozahodno Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda v višinah nad naše kraje doteka nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in čez dan še topleje. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Biovreme: Čez dan bo vremenska obremenitev popustila. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.