Na Hrvaškem od danes dražja tako bencin kot dizel

Zagreb, 31. januarja - Na Hrvaškem so se danes zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina se je od zadnjega zvišanja cen pred dvema tednoma podražil za sedem centov na 1,41 evra, liter dizla pa za pet centov na 1,51 evra. Tudi cena modrega dizla se je zvišala za pet centov in znaša 1,01 evra za liter, so sporočili iz vlade.