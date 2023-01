Sklepni turnir pokala košarkaric v Slovenskih Konjicah

Ljubljana, 31. januarja - Potem ko so na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) izžrebali polfinalne pare zaključnega pokala članic, sta zdaj znana še lokacija in spored turnirja. Kot so danes sporočili iz KZS, bo finalni turnir v Slovenskih Konjicah 18. in 19. marca. Pri KZS pričakujejo napete tekme in pester spremljevalni program.