Jets pred domačimi navijači ugnali Blues

Winnipeg, 31. januarja - Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški ligi NHL po treh porazih spet slavili zmago. Tokrat so v domači dvorani s 4:2 premagali St. Louis Blues in imajo po novem v zahodni konferenci le točko manj od vodilne ekipe Dallas Stars. V zadnji tretjini sta po dvakrat zadela Josh Morrissey in Mark Scheifele.