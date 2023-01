Sestavili novo veliko poroto za preiskavo Trumpa glede plačila za molk pornografski igralki

New York, 31. januarja - Tožilci v New Yorku, ki preiskujejo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, so sklicali novo veliko poroto za pregled dokazov v več let stari preiskavi o plačilih pornografski zvezdi Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju s Trumpom pred volitvami leta 2016.