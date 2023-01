Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so v pričakovanju objave podatkov o dobičku nekaterih podjetij in predvsem odločitve nekaterih centralnih bank, med drugim ameriške Federal Reserve, o zvišanju obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.