Hasanbegović nova moč Domžal, Kasalo podaljšal z Muro

Domžale/Murska Sobota, 30. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je potrdil prihod prvega novinca v zimskem prestopnem roku. To je postal 21-letni Mirza Hasanbegović. Nekdanji nogometaš Venezie, Lokomotive Plovdiv in Gorice je s klubom sklenil pogodbo do poletja 2025, so sporočili iz kluba.