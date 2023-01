Veličasten sprejem za danske rokometaše v Koebenhavnu

Koebenhavn, 30. januarja - Več tisoč ljudi se je danes zbralo pred mestno hišo v Koebenhavnu, kjer so pripravili sprejem za danske rokometaše. Ti so na nedeljski finalni tekmi svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem v Stockholmu premagali Francoze s 34:29 in osvojili tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetu.